SDS z več pripombami glede vsebine nacionalnega programa varstva potrošnikov 2024-2029

Ljubljana, 22. maja - Poslanci so v okviru današnje seje razpravljali o predlogu resolucije o Nacionalnem programu varstva potrošnikov 2024-2029, ki ureja tudi varstvo potrošnikov v digitalnem svetu. Da je vsebina programa dobro pripravljena, so poleg koalicijskih strank poudarili tudi v opozicijski NSi. Več pripomb so na drugi strani med razpravo nanizali v SDS.