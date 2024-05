Desetnica Nataši Konc Lorenzutti za knjigo Jutri bom siten kot pes

dosledno naj se upošteva prepoved objave vesti do navedenega datuma in ure

Ljubljana, 23. maja - Na Društvu slovenskih pisateljev so nocoj podelili nagrado desetnica za izvirno otroško in mladinsko leposlovje. Prejela jo je Nataša Konc Lorenzutti za knjigo Jutri bom siten kot pes z ilustracijami Igorja Šinkovca. Po oceni žirije duhovita knjiga prepriča s pogovornimi dialogi ter spretno dozirano besedno, karakterno in situacijsko komiko.