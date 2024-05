Znani nominiranci za letošnjo desetnico

Ljubljana, 7. maja - Znanih je deset nominirancev za letošnjo desetnico, nagrado za otroško in mladinsko književnost, ki jo podeljuje Društvo slovenskih pisateljev (DSP). Nominirana so dela Irene Androjna, Jane Bauer, Milana Dekleve, Neli Filipić, Nejca Gazvode, Manice Klenovšek Musil, Nataše Konc Lorenzutti, Gaje Kos, Vinka Möderndorferja in Anje Štefan.