DZ v ponedeljek začenja redno sejo, ki ji bo v četrtek sledila še izredna

Ljubljana, 17. maja - Državni zbor bo v ponedeljek s poslanskimi vprašanji predsedniku vlade in ministrom začel redno majsko sejo. Tokratno plenarno zasedanje se bo nadaljevalo le še v sredo in četrtek. Se bodo pa poslanke in poslanci v četrtek po redni seji sestali še na izredni, je danes sklenil kolegij predsednice DZ.