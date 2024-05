V preventivni akciji Mikromobilnost policisti ugotovili 1250 kršitev

Ljubljana, 22. maja - Policisti so v akciji Mikromobilnost med 6. do 19. majem po vsej Sloveniji ugotovili 1250 kršitev cestnoprometnih predpisov, od tega so policisti v 784 primerih izrekli opozorilo. Pri nadzoru cestnega prometa so pri 61 voznikih koles in e-skirojev ugotovili vožnjo pod vplivom alkohola, so za STA pojasnili na Generalni policijski upravi.