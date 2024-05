Z akcijo Mikromobilnost do večje varnosti na kolesu, e-kolesu in e-skiroju

Ljubljana, 6. maja - Policisti bodo od danes do 19. maja v okviru preventivne akcije Mikromobilnost izvajali poostren nadzor prometa in ugotavljali kršitve kolesarjev, voznikov e-koles in e-skirojev ter pešcev. Z akcijo želijo prispevati k ozaveščanju o pomenu upoštevanja prometnih predpisov in skrbi za lastno varnost, so sporočili z Generalne policijske uprave.