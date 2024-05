Revija Sodobnost podelila 20. nagradi za kratko zgodbo in esej

Ljubljana, 22. maja - Pri založbi KUD Sodobnost International, ki letos praznuje 20 let, obenem proslavljajo tudi 20-letnico podeljevanja nagrade za najboljšo kratko zgodbo in za esej, ki jo vsako leto razpisuje revija Sodobnost. Letos so nagradili Zalo Vidic za kratko zgodbo Zadeva: Prošnja za nakup stolov ter esej Ivana Verča z naslovom Klice tihe pripadnosti.