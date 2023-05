Revija Sodobnost letos obeležuje 90 let; podeljene nagrade za najboljšo kratko zgodbo in esej ter sončnice na rami

Ljubljana, 30. maja - Revija za literaturo in kulturo Sodobnost je bila ustanovljena pred 90 leti. Obletnico revije so nocoj z večerom glasbe in poezije obeležili v Slovenskem etnografskem muzeju, kjer so tudi podelili letošnje nagrade za najboljšo kratko zgodbo, najboljši esej ter nagrado in priznanje sončnica na rami za spodbujanje veselja do branja.