DZ potrdil novelo zakona o obveznih zavarovanjih v prometu

Ljubljana, 23. maja - Poslanci so na današnji seji potrdili novelo zakona o obveznih zavarovanjih v prometu, s katero se v slovenski pravni red prenaša evropsko direktivo. Medtem ko so v koalicijskih strankah prepričani, da bo prinesla večje varstvo oškodovancev v primeru nesreč, v opoziciji opozarjajo na dodatna finančna bremena za kmete in v gradbeništvu.