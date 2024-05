Okoljski nevladniki najslabše ocene za glasovalno vedenje podelili evropskim poslancem SLS, NSi in SDS

Ljubljana/Bruselj, 22. maja - Nahajamo se v odločilnih trenutkih zgodovine, ko se zdi, da podpora naprednim okoljskim politikam upada, pred evropskimi volitvami svarijo v Umanoteri. To je pokazala tudi raziskava nevladnikov, v kateri so analizirali glasovalno vedenje poslancev v iztekajočem mandatu. Iz Slovenije so najslabše ocene prejeli poslanci desnosredinskih strank.