Na mednarodnem forumu o pomenu čebel za prihodnost planeta

Ljubljana, 22. maja - Ljubljana gosti dvodnevni mednarodni forum Čebele za ljudi, planet in mir, na katerem so izpostavili pomen čebel za prihodnost planeta. Njihovo vlogo in prispevek Slovenije k zaščiti opraševalcev je izpostavil tudi državni sekretar na kmetijskem ministrstvu Ervin Kosi, ki se je ob tem med drugim zavzel za podporo trajnostnemu čebelarjenju.