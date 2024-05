Več evropskih držav trenutno ne razmišlja o priznanju Palestine

Zagreb/Pariz/Dunaj, 22. maja - Francija, Avstrija in Hrvaška trenutno še ne razmišljajo o priznanju Palestine, potem ko so priznanje palestinske države za 28. maj napovedale Španija, Irska in Norveška. Francoski zunanji minister Stephane Sejourne je zagotovil, da priznanje Palestine za Francijo sicer ni tabu, poročajo tuje tiskovne agencije.