Palestinci napoved priznanja označili za pomemben trenutek

Gaza/Ramala, 22. maja - Predstavnik Palestinske osvobodilne organizacije (PLO) Husein al Šejh je napoved Španije, Irske in Norveške, da bodo 28. maja priznale Palestino, označil za zgodovinski trenutek. Podobno so napoved pozdravili pri palestinskem islamističnem gibanju Hamas, saj da je to pomemben trenutek v smeri zagotavljanja pravice do ozemlja.