Objavljena pobuda za umeščanje v prostor sončne elektrarne na Družmirskem jezeru

Ljubljana/Šoštanj, 22. maja - Ministrstvo za naravne vire in prostor je danes objavilo pobudo za začetek postopka državnega prostorskega načrtovanja za plavajočo sončno elektrarno na Družmirskem jezeru pri Šoštanju, ki jo je vložila družba HSE Invest iz skupine Holdinga Slovenske elektrarne (HSE). Javnost lahko predloge in pripombe nanjo poda do 29. junija.

Ministrstvo za naravne vire in prostor je pobudo od ministrstva za okolje in prostor prejelo 21. februarja, danes pa je javnost z javnim naznanilom, objavljenim na vladnih spletnih straneh, obvestila, da bo do 29. junija javno objavljena v digitalni obliki v prostorskem informacijskem sistemu oziroma na vladnem spletnem portalu na povezavi sta.si/qgLRUw.

Javnost ima možnost v času javne objave pobude nanjo dati predloge in pripombe, in sicer na javni predstavitvi, ki bo 3. junija ob 17. uri v Kulturnem domu Šoštanj, ali na naslov Ministrstvo za naravne vire in prostor, Dunajska cesta 48, Ljubljana, oz. na elektronski naslov ministrstva gp.mnvp@gov.si, pri čemer naj kot zadevo navede ključne besede Pobuda za DPN PSE Družmirje.

Ministrstvo za naravne vire in prostor in projektna skupina bosta skupaj z investitorjem, družbo HSE Invest, in izdelovalci pobude analizirala tako prispele predloge in pripombe javnosti kot tudi podatke in usmeritve nosilcev urejanja prostora in druga mnenja ter usmeritve.

Na podlagi analize bo pripravljen osnutek sklepa o pripravi državnega prostorskega načrtovanja, ki ga bo sprejela vlada.

Plavajoča sončna elektrarna na Družmirskem jezeru v občini Šoštanj je sicer eden od projektov za nadaljnji razvoj Šaleške doline po koncu energetske izrabe premoga, načrtovane najpozneje za leto 2033.

HSE bi rad na Družmirskem jezeru pri Šoštanju postavil veliko plavajočo sončno elektrarno, ki bi bila umeščena 150 do 200 metrov, na jugozahodnem delu jezera tudi do 400 metrov od obale, njena vršna moč pa bi bila do okoli 140 megavatov.

Postavitvi elektrarne nasprotuje Šaleško Eko gibanje, šoštanjska občina je medtem pred časom investitorju poslala niz zahtev oz. pričakovanj, ko gre za medsebojno sodelovanje in odprta vprašanja.