HSE: Plavajoča sončna elektrarna na Družmirskem jezeru prispevek k razvoju Šaleške doline

Ljubljana/Šoštanj, 21. marca - Plavajoča sončna elektrarna na Družmirskem jezeru v občini Šoštanj, ki jo načrtujejo v Holdingu Slovenske elektrarne (HSE), je eden od projektov za nadaljnji razvoj Šaleške doline po koncu energetske izrabe premoga, so poudarili v HSE. Ob pomislekih Občine Šoštanj so izpostavili dobro sodelovanje z lokalno skupnostjo in dosedanje vložke vanjo.