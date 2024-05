Golob pozdravlja napoved Španije, Irske in Norveške glede priznanja Palestine

Ljubljana, 22. maja - Premier Robert Golob je danes pozdravil napoved kolegov iz Španije, Irske in Norveške, da bodo te države 28. maja priznale Palestino. Pri tem je spomnil, da je Slovenija nedavno začela proces priznanja Palestine, v katerem so izrazili pričakovanja, ki jih ima do Palestincev in Izraela, so sporočili iz kabineta predsednika vlade.