V Mariboru se spominjajo pekrskih dogodkov

Maribor, 23. maja - Maribor danes zaznamuje enega od štirih spominskih dni, s katerim se spominja dogodkov 23. maja 1991. Takrat je Jugoslovanska ljudska armada (JLA) v času slovenskih priprav na razglasitev samostojnosti obkolila učni center Teritorialne obrambe (TO) v Pekrah in zahtevala izročitev slovenskih nabornikov, Mariborčani pa so zasedli ulice.