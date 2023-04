Center vojaških šol nosilec vojaškega izobraževanja in usposabljanja v Sloveniji

Maribor, 14. aprila - V mariborski Kadetnici so danes slovesno obeležili dan Centra vojaških šol, ki je pred dvema letoma dopolnil 30 let obstoja. Po besedah predsednice republike Nataše Pirc Musar je ta nosilec vojaškega izobraževanja in usposabljanja pomemben spodbujevalec slovenske vojaške misli ter razvoja in krepitve vojaške stroke in poklica.