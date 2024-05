DOS za povečanje zmogljivosti v medkrajevnem avtobusnem prevozu

Ljubljana, 22. maja - Dijaška organizacija Slovenije (DOS) je ministrstvo za okolje, podnebje in energijo pozvala k povečanju kapacitet v medkrajevnem avtobusnem prevozu. Sedežev na avtobusih je premalo predvsem ob petkih in nedeljah, kar otežuje prevoz do šol in nazaj, so zapisali v torkovem odprtem pismu ministrstvu.