Ministrstvo za zunanje zadeve na vrtu postavilo čebelnjak

Ljubljana, 21. maja - Ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon in generalni direktor Organizacije ZN za prehrano in kmetijstvo (FAO) Qu Dongyu sta ob ponedeljkovem svetovnem dnevu čebel danes odprla čebelnjak na vrtu ministrstva. S tem sta simbolno odprla mednarodni forum Čebele za ljudi, planet in mir. Dongyu se je srečal tudi s premierjem Robertom Golobom.