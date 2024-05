Putin ob dnevu zmage: Rusija ne bo trpela groženj Zahoda

Moskva, 9. maja - Ruski predsednik Vladimir Putin je ob 79. obletnici zmage nad nacistično Nemčijo danes dejal, da so ruske jedrske sile vedno v pripravljenosti in da Rusija ne bo dovolila nobenih groženj Zahoda. Nagovoril je zbrane na Rdečem trgu v Moskvi, kjer je potekala tradicionalna vojaška parada ob udeležbi več tisoč vojakov in prikazu vojaške opreme.