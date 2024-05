Zaradi močnega vetra in obilnih padavin predvsem na vzhodu podrta drevesa in zaliti objekti

Brežice/Celje/Maribor/Ptuj, 21. maja - Sredi popoldneva je pas neviht z močnim vetrom in obilnimi padavinami prešel od jugovzhoda proti severovzhodu države. Gasilci so odstranjevali podrta drevesa s cestišč in objektov, črpali meteorno vodo, prekrivali odkrita ostrešja stanovanjskih in gospodarskih objektov, so sporočili iz centra za obveščanje uprave za zaščito in reševanje.