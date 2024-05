Arso za vzhodni del države zaradi pričakovanih močnejših nalivov izdal oranžno opozorilo

Ljubljana, 21. maja - Vremenoslovci so za danes izdali oranžno opozorilo za osrednjo in obe vzhodni regiji. Napovedujejo, da bodo popoldan posebej na vzhodu nastajale močne nevihte z nalivi in sunki vetra. Meteorolog Brane Gregorčič ljudem svetuje, naj preventivno očistijo odtoke in pospravijo predmete, ki bi jih lahko odnesli sunki vetra.