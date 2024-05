Trump ne bo pričal na sojenju v New Yorku

New York, 21. maja - Obramba in tožilstvo sta danes sklenila zaslišanje druge in zadnje priče obrambe na sodnem procesu proti bivšemu predsedniku ZDA Donaldu Trumpu zaradi ponarejanja poslovnih dokumentov, pri čemer Trump kljub nekaterim namigom vendarle ni pričal. Postopek se je sedaj preselil v zadnjo fazo, v kateri bo 12 porotnikov odločalo o Trumpovi usodi.