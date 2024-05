Michael Cohen priznal, da si želi Trumpa v zaporu

New York, 14. maja - Tožilci in odvetniki so danes v sodnem procesu proti bivšemu predsedniku ZDA Donaldu Trumpu zaradi ponarejanja poslovnih dokumentov nadaljevali zaslišanje nekdanjega odvetnika Michaela Cohena, ki je dejal, da si želi videti Trumpa v zaporu, poročajo ameriški mediji. Trumpa je danes na sojenju obiskalo tudi več republikanskih politikov.