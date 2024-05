Vlada po zagotovilih kabineta predsednika vlade k izboljševanju šolstva pristopa resno

Ljubljana, 21. maja - Iz kabineta predsednika vlade so v odzivu na petkov poziv predstavnikov staršev, ravnateljev in učiteljev, naj se premier Robert Golob zaradi alarmantnega stanja v šolstvu z njimi sestane, za STA zapisali, da se Golob pomembnosti kakovostnega izobraževanja zaveda. "Vlada k izboljšanju položaja v šolstvu pristopa z vso resnostjo," so zatrdili.