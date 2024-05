Predstavniki staršev, ravnateljev in učiteljev opozorili na alarmantno stanje v šolstvu

Ljubljana, 17. maja - Predstavniki staršev, ravnateljev in učiteljev so na skupni novinarski konferenci opozorili na alarmantno stanje v javnem šolstvu. Predsednica združenja ravnateljev Mojca Mihelič je izpostavila premalo denarja in zakonsko prenormiranost. Opozorili so na primanjkljaj učiteljev, poudarjanje ocen namesto znanja in splošno pomanjkanje vizije šolstva.