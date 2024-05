V Domu starejših občanov Tezno prenovili in razširili prostore

Maribor, 22. maja - V Mariboru so ob prisotnosti varuha človekovih pravic Petra Svetine, ki je danes posloval v mestni občini, slovesno odprli prenovljene prostore Doma starejših občanov Tezno. Dom beleži 20 let delovanja, z najnovejšimi vlaganji pa je pridobil prostore za začasne namestitve in temeljito prenovil del sob za osebe z demenco in druge stanovalce.