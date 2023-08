Nekdanji hotel v Mariboru po novem varstveno delovni center zavoda Dornava

Maribor, 20. avgusta - Zavod za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava, ki skrbi za otroke, mladostnike in odrasle osebe z motnjo v duševnem razvoju, ureja v stavbi nekdanjega hotela v mariborski četrti Tezno svoje dodatne prostore. Naprej bodo tam vzpostavili varstveno delovni center s cvetličarno in kavarno, kasneje še stanovanja za uporabnike.