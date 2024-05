V odročni indijski vasi odprli volišče za samo eno družino

New Delhi, 21. maja - Petčlanska družina v odročni vasi v Himalaji je v ponedeljek glasovala na indijskih parlamentarnih volitvah na volišču, ki so ga odprli samo zanje. Da bi članom družine omogočili udeležbo na volitvah, so volilni uradniki do vasi potovali sedem ur in s pomočjo vojske zagotovili električno povezavo, da so usposobili volišče.