Ministrica Bratušek: Rok odprtja odseka hitre ceste med Velenjem in Slovenj Gradcem ostaja junij 2028

Prevalje, 21. maja - Na Prevaljah je danes potekal delovni sestanek z ministrico za infrastrukturo Alenko Bratušek, predstavniki Darsa ter ministrstva za naravne vire in prostor, na katerem so govorili o poteku gradnje tretje razvojne osi. Kot je povedala Bratušek, cilj za odprtje odseka hitre ceste od Velenja do Slovenj Gradca ostaja junij 2028.