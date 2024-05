Izraelski minister Galant zahtevo tožilca ICC označil za podlo

Tel Aviv/Rim/Peking, 21. maja - Izraelski obrambni minister Joav Galant je danes zahtevo glavnega tožilca Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC) Karima Khana po izdaji naloga za prijetje njega in premierja Benjamina Netanjahuja označil za podlo. Obsodil je vlečenje vzporednic med voditelji Izraela in Hamasa, ob kar so se obregnili tudi v Rimu, poročajo tuje tiskovne agencije.