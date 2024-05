Nagrada Vasje Cerarja za najboljši prevod stripa Boštjanu Gorencu - Pižami

Maribor, 21. maja - Nagrado Vasje Cerarja za najboljši prevod stripa oz. risoromana za otroke in mladino je prejel Boštjan Gorenc - Pižama za štiri dela iz serije Pasji mož. Kot je povedal ob prejemu nagrade na današnji prireditvi ob začetku 27. Slovenskih dnevov knjige v Mariboru, je vesel, da tudi to področje prevajanja in strip pridobivata na veljavi.