Nagrada Vasje Cerarja letos za prevod stripa ali risoromana

Maribor, 18. aprila - V Mariboru so danes v okviru predstavitve programa ob svetovnem dnevu knjige in avtorskih pravic razglasili nominirance za nagrado Vasje Cerarja s področja prevajanja mladinske književnosti. To so Špela Žakelj, Izar Lunaček in Boštjan Gorenc - Pižama. Zmagovalca bodo razglasili konec maja na odprtju 27. Slovenskih dnevov knjige v Mariboru.