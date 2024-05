Začela se je preventivna akcija brezplačnih pregledov kožnih znamenj

Ljubljana, 21. maja - V Ljubljani, Novem mestu, Kopru in na Ptuju so v teh dneh na voljo brezplačni pregledi kožnih znamenj. S preventivno akcijo SaveYourSkin, ki jo pripravlja La Roche-Posay v sodelovanju z Združenjem slovenskih dermatovenerologov, želijo opozoriti na pomen zaščite pred soncem in rednih pregledov kožnih znamenj.