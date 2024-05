Pregled - evropske volitve 2024, 20. 5. (ponedeljek)

LJUBLJANA - Državna volilna komisij je objavila statistiko kandidatov za evropske volitve glede na njihovo starost in izobrazbo. Za položaj evropskega poslanca se poteguje 98 kandidatov, od tega 53 moških in 45 žensk. Največ, 36,84 odstotka, kandidatov je starih med 46 in 61 let, med 18 in 31 let pa šteje 8,42 odstotka kandidatov. Najmlajša je kandidatka SD Lucija Karnelutti, ki je stara 24 let, najstarejši pa je kandidat liste Nič od tega Alberto Avguštinčič, ki šteje 79 let.

LJUBLJANA - Stranka Svoboda se na evropske volitve podaja s sloganom V Evropi s svojo glavo. Program, ki so ga predstavili na današnji novinarski konferenci, po besedah nosilke kandidatne liste in aktualne poslanke Irene Joveve (Svoboda/Renew) naslavlja tisto, kar ljudem največ pomeni: mir, zdravo okolje, enotnost in dobre možnosti za svoboden način življenja. V programu so poudarili tudi pomen zelenega prehoda, prehranske samozadostnosti in obnovljivih virov energije in se zavzeli za svobodo medijev in enakopravnost vseh.

ILIRSKA BISTRICA - Lokalni odbor Gibanja Svoboda je v Ilirski Bistrici organiziral okroglo mizo o zelenem prehodu. Udeležili so se je kandidati Svobode za evropske poslance Jure Leben, Uroš Brežan in Maša Kociper.

LJUBLJANA - Ženski lobi Slovenije v imenu zagovorniške skupine Za pravične evropske volitve za ženske poziva vse, ki sodelujejo na junijskih volitvah, naj na elektronski naslov lobija pošiljajo vse primere seksistične, sovražne ali podcenjevalne obravnave kandidatk zaradi spola v kampanji. Po volitvah bodo primere objavili na stebru sramu, so napovedali.

LJUBLJANA - V Zvezi združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja Slovenije pozivajo k udeležbi na junijskih volitvah v evropski parlament. Volivce pozivajo, da na volitvah izberejo možnosti, ki ohranjajo mir in krepijo izvorne temelje EU, protifašizem in protinacizem in ki krepijo demokracijo, vladavino prava in človekove pravice.

LJUBLJANA - Zbor za republiko je sprejel odločitev, da se na evropskih volitvah ne opredeljuje do posameznih kandidatov, političnih strank in poslanskih skupin v Evropskem parlamentu, podpirajo pa tiste, ki delijo njihova stališča. Med drugim zavračajo centralizacijo EU in podpirajo tesnejše sodelovanje na področju zunanjih meja, varnosti in obrambe, so navedli.