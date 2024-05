Zamotila stanovalca in iz hiše ukradla denar

Ljubljana, 19. maja - Policisti iščejo storilca, ki sta v petek na ljubljanskem Viču občana zamotila s pogovorom o izvedbi telekomunikacijskih storitev, medtem pa iz hiše odtujila več tisoč evrov. Občane so na policiji pozvali k previdnosti, saj so po njihovih opažanjih kljub večjemu številu drznih tatvin iz hiš še vedno premalo previdni.

Kot so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana, kjer so bili o tatvini obveščeni v soboto, je neznani storilec na domu zamotil starejšega oškodovanca s pogovorom o izvedbi telekomunikacijskih storitev. Drug storilec je med tem iz hiše odtujil denar in tako lastnika oškodoval za nekaj tisoč evrov.

Storilca sta se s kraja odpeljala z avtom temne barve. Storilec, za katerega so posredovali opis, je srednjih let, visok okoli 175 centimetrov in temnih las. Oblečen je bil v temno modro jakno in temne hlače.

Policisti glede okoliščin kaznivega dejanja nadaljujejo zbiranje obvestil.

Drzne tatvine iz stanovanjskih hiš, ki jih opažajo ljubljanski policisti, storilci praviloma izvršujejo na zelo prefinjen in pretkan način, oškodovance pa zavedejo do te mere, da preteče kar nekaj časa, preden ugotovijo, da so bili okradeni, so opozorili.

"O teh dogodkih smo že večkrat poročali tudi v medijih, vendar opažamo, da so ljudje še vedno premalo previdni oziroma pozorni do neznancev, ki prihajajo na njihove domove in jih ogovorijo," so izpostavili.

Žrtve so predvsem starejši občani, ki jih storilci zamotijo s pogovorom o opravljanju del in ob tem zvabijo iz hiše ali od hiše, tako da je nimajo več pod nadzorom. "Njihovo odsotnost takrat izkoristijo drugi storilci ter v času pogovora vstopijo v hišo, pregledajo notranjost ter v večini primerov odtujijo denar in nakit. Storilci kraj nato zapustijo, tisti, ki je zamotil žrtev, pa se vljudno poslovi in zapusti kraj. Največkrat se do hiše pripeljejo z vozilom in tako kraj tudi zapustijo," so pojasnili.

Občanom svetujejo, naj imajo osebe, ki so prišle do njih nenapovedano, ves čas pod nadzorom in jih brez potrebe ne vabijo v prostore. Ko hišo zapustijo, naj jo vedno zaklenejo, ključ pa naj vedno vzamejo s seboj. Ob tem naj bodo pozorni na videz oseb, njihov govor in morebitne posebnosti ter vozilo, s katerim so se pripeljali.

V večini primerov so oškodovanci starejše osebe, ki jih storilci lažje zmedejo. Nekaterim poberejo tudi vse prihranke, zato je teža kaznivih dejanj še toliko večja, so dodali ljubljanski policisti.

K ukrepanju so pozvali tudi sorodnike in sosede starejših oseb, ki jim lahko s pogovorom predstavijo nevarnost in preventivne ukrepe.