V Občicah moška pod pretvezo vstopila v hišo in ukradla denar, policija svetuje previdnost ob obiskih neznancev

Dolenjske Toplice, 25. aprila - Na dvorišče stanovanjske hiše v Občicah na območju policijske postaje Dolenjske Toplice sta se v sredo okoli 9.30 pripeljala moška in pod pretvezo, da sta delavca telekomunikacijskega podjetja in pregledujeta priključke, zamotila stanovalca in iz hiše ukradla 1500 evrov. Policija svetuje previdnost ob nenapovedanih obiskih neznancev.