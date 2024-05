Ljubljana, 18. maja - Pregled dogodkov, povezanih s posvetovalnimi referendumi, do 15. ure.

RAKEK - Civilna pobuda Aktivno državljanstvo je pripravila okroglo mizo v zvezi s tematiko referenduma o prostovoljnem končanju življenja. Na njej so sodelovali ljubljanska mestna svetnica in zdravnica Tina Bregant, predsednik društva Družinska pobuda Tomaž Merše in strokovna sodelavka iz Ljubhospica Maja Bado.