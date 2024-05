Pregled - evropske volitve 2024 do 15. ure

Ljubljana, 18. maja - Pregled dogodkov, povezanih z evropskimi volitvami, do 15. ure.

MARIBOR/PTUJ - Kandidati iniciative Glas ljudstva so na terenski EUforiji dopoldne v Mariboru in popoldne na Ptuju spregovorili o pomenu volitev v Evropski parlament, o vplivu politike na ravni EU na življenja ter o pomembnosti glasovanja na volitvah.

MOKRONOG - Kandidat SDS Branko Grims je predstavil svojo knjigo Zmaga dobrega - Vodnik za boj proti kulturnemu marksizmu.

RADENCI - Svoboda je na Maratonu treh src na stojnici gostila kandidata Mateja Graha in Jureta Lebna.

LJUBLJANA/MURSKA SOBOTA - Na osrednji ljubljanski tržnici se je odvilo srečanje s kandidatoma SD Lucijo Karnelutti in Milanom Brglezom, na ploščadi pri hotelu Zvezda v Murski Soboti pa srečanje s kandidatoma SD Matjažem Nemcem in Aleksandrom Jevškom.

KRANJ/NOVO MESTO/METLIKA/MIRNA PEČ - Na stojnici v Kranju sta se predstavili kandidatki NSi Mojca Erjavec in Katja Berk Bevc. Medtem je potujoči avtobus z ekipo NSi in kandidatko Vido Čadonič Špelič obiskal Novo mesto in Metliko, popoldne pa se mudi v Mirni Peči.

CERKNO/KOBARID/TOLMIN - Mobilna kavarna Slovenske demokratske mladine je kandidatko Zalo Tomašič predstavila dopoldne v Cerknem, zgodaj popoldne v Kobaridu, pozno popoldne pa bo še predstavitev v Tolminu.