Celjski osnovnošolci na svetovnem prvenstvu v lego-robotiki osvojili 3. mesto

Ljubljana, 23. aprila - Mladi robotiki in raziskovalci iz I. OŠ Celje so na svetovnem prvenstvu v lego-robotiki, First Lego Liga (FLL) v Houstonu osvojili tretje mesto. Na prvenstvu so sodelovale 104 ekipe iz 76 držav. Osnovnošolci iz Celja so sicer aktualni državni prvaki in prvaki regije Adria, so sporočili iz Zavoda Super glavce.