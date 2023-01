Umrl je legendarni kitarist Jeff Beck

New York/London, 12. januarja - Jeff Beck, eden najbolj izkušenih, občudovanih in vplivnih kitaristov v zgodovini rocka, je v torek umrl v bolnišnici blizu svojega doma v Surreyju v Angliji. Star je bil 78 let. Vzrok smrti je bil bakterijski meningitis, je sporočila njegova publicistka Melissa Dragich.