Coppolov Megalopolis v Cannesu sprejeli z žvižgi in aplavzom

Cannes, 17. maja - Hollywoodski velikan in v preteklosti že z dvema zlatima palmama nagrajeni Francis Ford Coppola se je v četrtek vrnil na filmski festival v Cannesu s svojim dolgo pričakovanim filmom Megalopolis in naletel na mešan odziv. Nekateri filmski zvezdniki pa so se na festivalu na diskreten način odzvali tudi na vojno v Gazi.