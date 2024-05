Režiser Rasulof naskrivaj zapustil Iran in prišel v Cannes

Cannes/Teheran, 14. maja - Priznani iranski režiser Mohammad Rasulof, ki so ga v Teheranu obsodili na večletno zaporno kazen in bičanje, je naskrivaj zapustil domovino, da bi se udeležil festivala v Cannesu, kjer bodo premierno predvajali njegov novi film The Seed of the Sacred Fig (Seme svete fige). Na Instagramu se je zahvalil vsem, ki so mu pomagali pri nevarnem podvigu.