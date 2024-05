Tedenski pregled - svet od 17. do 23. 5.

Ljubljana, 24. maja - V nesreči je umrl iranski predsednik Ebrahim Raisi. Španija, Irska in Norveška so napovedale priznanje Palestine. Tožilec Mednarodnega kazenskega sodišča je zahteval izdajo nalogov za aretacijo voditeljev Izraela in Hamasa. V ZN je bila sprejeta resolucija o genocidu v Srebrenici. Hrvaška je dobila novo vlado.