Dnevnik o slovensko-hrvaški meji (17. 5.)

Ljubljana, 16. maja - Aleš Gaube v komentarju Pekoči brodet iz Strasbourga piše o slovensko-hrvaški meji. Na Hrvaškem meja ni tako zanimiva tema, kot je v Sloveniji, kjer vsak stavek sodišč in politikov seciramo do obisti. Mi dojemamo, da je vprašanje meje rešeno, ker smo jo dobili z arbitražno razsodbo, na Hrvaškem pa so svetlobna leta oddaljeni od takega razmišljanja.