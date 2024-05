Demokracija o razvoju Slovenije po vstopu v EU (16. 5.)

Ljubljana, 16. maja - Metod Berlec v komentarju Botri in njihove levičarske vlade nas razvojno tiščijo navzdol piše, da je Slovenija napredovala manj kot večina držav, ki so hkrati vstopile v EU. Izpostavlja, da so bile na oblasti večinoma leve vlade in da se tudi danes spet soočamo s slabšo gospodarsko klimo, kar pripiše socialističnemu delovanju aktualne vlade.