Varnostni svet ZN razpravljal o ukinitvi misije Unami v Iraku

New York, 16. maja - Varnostni svet ZN je danes razpravljal o Iraku, kjer je ključna tema postopna ukinitev misije ZN Unami. Irak želi, da se misija dokončno poslovi najkasneje do konca leta 2025, ZN pa bi jo ohranili vsaj do maja 2026 z možnostjo vrnitve, če bi se razmere v državi poslabšale.