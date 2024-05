Erevan, 16. maja - Evropsko banka za obnovo in razvoj (EBRD) bo tudi naslednja štiri leta vodila Odile Renaud-Basso, so sporočili iz banke. Na današnjem glasovanju na zasedanju v Erevanu je kot edina kandidatka prejela večino glasov guvernerjev in večino glasov držav članic EBRD.