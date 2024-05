EBRD načrtuje dopolnitev strategije za Slovenijo

Ljubljana, 8. maja - Predstavniki Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD) so danes na ministrstvu za finance predstavili osnutek nove strategije za Slovenijo, ki naj bi jo julija sprejel odbor direktorjev. Nova strategija bo nadgradila obstoječo in predvideva okrepljeno dejavnost EBRD na področju konkurenčnosti in zelenega prehoda.